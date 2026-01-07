САЯСАТТҮРКИЯМӘДЕНИЕТБІЛЕ ЖҮРІҢІЗКӨЗҚАРАС
Қыс қаһары Еуропаны шарпыды
Еуропаның кейбір аймақтарында қатты суық ауа толқыны сапарларға кедергі келтіріп отыр.
Сирия Алеппо әуежайындағы рейстерді уақытша тоқтатты
Батыл жаңа әлем: жасанды интеллект арқылы басқару
Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
Иран “Mossad” тыңшысы деген айыппен бір адамды өлім жазасына кесті
Иран Израильдің пайдасына жасалатын тыңшылық әрекеттердің жолын кесу мақсатында “Mossad”-пен сыбайлас деп күдіктелген адамдарды тұтқындап, өлім жазасына кесуде.
Израиль күштері Сирияның Кунейтра аймағына бірнеше рейд жүргізді
Израиль күштері Башар Асад режимі күйрегеннен бері Сирияның егемендігін бұзып, Сирия аумағына күн сайын рейд жүргізіп келеді.
Бес жыл бойы өрт қауіпсіздігі тексерілмеген
Кран-Монтана қаласындағы “Le Constellation” түнгі клубы Жаңа жыл түні болған өртке дейін бес жыл бойы тексерілмегені анықталды. Аталған өрт салдарынан 40 адам қаза тауып, 116 адам жараланған.
Ливан президенті Израильді айыптады
Жозеф Аун Израильдің Ливанға жасаған шабуылдарын айыптап, бұл әрекеттердің 2024 жылдың қараша айында күшіне енген атысты тоқтату келісімін әдейі әлсіретуді көздейтінін ескертті.
