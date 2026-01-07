КӨЗҚАРАС
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
Ұқсас мақалалар
Видеолар
Анджелина Джоли Газа шекарасындағы Мысырдың Рафах шекара өткеліне барды
00:32
Анджелина Джоли Газа шекарасындағы Мысырдың Рафах шекара өткеліне барды
00:32
Жаңа жылды тойлау кезінде Газаға қарай оқ атқан Израиль әскерлері
00:20
Жаңа жылды тойлау кезінде Газаға қарай оқ атқан Израиль әскерлері
00:20
Трамп Колумбия президентіне ескерту жасады
00:49
Трамп Колумбия президентіне ескерту жасады
00:49
Ақ Үй Мадуроның қамауға алыну сәтін көрсететін видео жариялады
00:11
Ақ Үй Мадуроның қамауға алыну сәтін көрсететін видео жариялады
00:11
Стамбулдың Галата көпірінде Палестинаны қолдау мақсатында үлкен наразылық шеруі өтті
00:26
Стамбулдың Галата көпірінде Палестинаны қолдау мақсатында үлкен наразылық шеруі өтті
00:26
Іздеу