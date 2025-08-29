Әлемде бүгін | 29.08.2025

Украинаның Киев қаласына жасалған Ресейдің дрон шабуылдарынан кемінде 18 адам қаза тапты, ал АҚШ-та Трамп әкімшілігі шетелдік студенттер мен журналистердің елде қалу мерзіміне қатаң шектеу енгізу жоспарын жариялады.
29 Тамыз 2025
Көбірек тыңда
Әлемде бүгін |22.12.2025
Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
2026 климаттық өзгеріс саммиті
Пластикалық ластану дағдарысы
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
Османлының Хижаз теміржолы қажыларға қайта қызмет көрсете ала ма?