САЯСАТТҮРКИЯМӘДЕНИЕТБІЛЕ ЖҮРІҢІЗКӨЗҚАРАС
Әлемде бүгін | 10.09.2025
00:00
00:0000:00
ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Әлемде бүгін | 10.09.2025
Израиль Катарға соққы жасап, Хамастың келіссөз жүргізушілерін нысанаға алды. Бұл әрекет халықаралық қауымдастық тарапынан қатаң айыпталды. Ел ішіндегі толқуларға байланысты Непал премьер-министрі Шарма Оли отставкаға кетті.
10 Қыркүйек 2025
Көбірек тыңда
Әлемде бүгін |22.12.2025
Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
2026 климаттық өзгеріс саммиті
Пластикалық ластану дағдарысы
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
Османлының Хижаз теміржолы қажыларға қайта қызмет көрсете ала ма?
Түрік спортының алтын дәуірі