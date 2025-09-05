САЯСАТТҮРКИЯМӘДЕНИЕТБІЛЕ ЖҮРІҢІЗКӨЗҚАРАС
ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Әлемде бүгін | 05.09.2025
Газaға бет алған «Sumud» флотилиясы Израильдің қоқан-лоққыларына жауап қайтарды, Қытай Төрағасы Си Цзиньпин мен Владимир Путиннің биотехнология және адам өмірінің ұзақтығы жайлы әңгімелері микрофоннан естілді.
5 Қыркүйек 2025
