Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
2025 жылы көп нәрсені өзгерткен жасанды интеллект
Газа секторында ондаған жұп отау құрды
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
Түркияның жергілікті «KAAN» жойғыш ұшағы жаһандық сенімге қалай ие болды?
7-ші Этноспорт фестивалі дәстүрді, отбасын және жаһандық бірлікті жаңғыртады
Кут әл-Амара: Осман империясы Британ империясына қарсы тұрды
Ердоған мен Мелони кездесті: Түркия мен Италияның келесі қадамы қандай болмақ?
Заңгерлердің жаһандық альянсы Израиль және басқа да соғыс қылмыскерлерін соттайды
Түркия Газа секторындағы Израиль шабуылдарын айыптап, халықаралық қоғамдастықты әрекет етуге шақырды
Трамптың миграция саясатын өзгертуі мүмкін 225 жылдық заң
Неліктен кейбір паспорттар басқаларына қарағанда күштірек?