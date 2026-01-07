БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ!
Батыл жаңа әлем: жасанды интеллект арқылы басқару
Алгоритмдер енді жай ғана техникалық құрал емес... Олар қоғамдық реттеу мен саясаттың дәл ортасына орналасты.
САЯСАТ
ТҮРКИЯ
МӘДЕНИЕТ
БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ
КӨЗҚАРАС
Бүгіннің тынысы
Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
Жерге орхидея тамырлары мен сүттен жасалған салеп ғасырлар бойы Ыстамбұл көшелерінде және түрік үйлерінде қадірленген тағам болып келеді. Оны ерекше ететін нәрсе міне осында.
2025 жылы көп нәрсені өзгерткен жасанды интеллект
2025 жылдан 2026 жылға қадам басқанда, жасанды интеллекттің серпіні жұмыс өмірін, мәдениетті және күш тепе-теңдігін үнсіз төңкеріп жіберді. Басқару үшін күрес те бұрынғыдан бетер күшейді.
Газа секторында ондаған жұп отау құрды
Хан Юнустағы қирандылар арасында 54 жұптың некесі қиылды.
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түрік компаниясы бүгінде әлемдегі ең үздіктердің қатарында тұр және дүние жүзінің көптеген еліне экспортталатын заманауи қорғаныс технологияларын жасап шығарады.
ТҮРКИЯДАҒЫ ЛИКИЯ ЖОЛЫ - ӨЗІН-ӨЗІ ТАНЫҒЫСЫ КЕЛЕТІНДЕР ҮШІН МҮМКІНДІК
Әлемдегі ең әдемі жол деп аталған бұл маршрут табиғаттың ең керемет көрінісін ұсынады.
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
Түркияның жергілікті «KAAN» жойғыш ұшағы жаһандық сенімге қалай ие болды?
Жақында Индонезиямен жасалған 48 «KAAN» ұшағының экспорттық келісімі және басқа да қорғаныс келісімдері Түркияның жаңа буын авиация технологиясында сенімді күш ретінде көтерілуіне себеп болды.
7-ші Этноспорт фестивалі дәстүрді, отбасын және жаһандық бірлікті жаңғыртады
Бұл шара 35 елден келген 1,000-нан астам спортшыға бас қостырып, Ататүрік әуежайын дәстүрлі спорт және мәдени мұраның қайнаған орталығына айналдырады.
Кут әл-Амара: Осман империясы Британ империясына қарсы тұрды
109 жыл бұрын қазіргі Ирак жеріндегі Кут әл-Амарада Осман күштері британ армиясын жеңіп, әлемді таң қалдырды. Бұл әскери жеңістен де артық, ол тойтарыстың, даңқтың және мәңгілік сенімнің символына айналды.
Ердоған мен Мелони кездесті: Түркия мен Италияның келесі қадамы қандай болмақ?
Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қорғаныс байланыстарын нығайту және екі Жерорта теңізі елі арасындағы сауда қатынастарын тереңдету мақсатында Италия Премьер-министрі Джорджия Мелонимен Римде кездесті.
Заңгерлердің жаһандық альянсы Израиль және басқа да соғыс қылмыскерлерін соттайды
Жаңа ғана құрылған жаһандық сарапшылар альянсы «Global 195» Израиль әскеріне қосылған немесе қоршаудағы Газа секторында соғыс қылмысын жсаған деп күдікке ілінген Израиль сарбаздары мен азаматтарын қудалауды көздейді.
Түркия Газа секторындағы Израиль шабуылдарын айыптап, халықаралық қоғамдастықты әрекет етуге шақырды
"Израильдің жаңа зорлық-зомбылық толқынын туындатуына жол берілмейді," – деп мәлімдеді Түркия Сыртқы істер министрлігі.
ТРАМПТЫҢ МИГРАЦИЯ САЯСАТЫН ӨЗГЕРТУІ МҮМКІН 225 ЖЫЛДЫҚ ЗАҢ
Шетелдік қауіп-қатерлерге қарсы заңды АҚШ президенті Дональд Трамптың қолдануы пікірталас тудырды.
Көп оқылған авторлар
Әтір сүйгіштерге Париж нұсқаулығы
3 ... минут оқылды
Фридрих Мерц кім және ол шынымен де бөлінген Германияны біріктіргісі келе ме?
5 ... минут оқылды
АҚШ Израильдің Газадағы соғысынан қалай табыс көріп отыр?
3 ... минут оқылды
7 қазанның Израиль-Палестина қақтығыс тарихындағы маңызы
5 ... минут оқылды
НЕЛІКТЕН КЕЙБІР ПАСПОРТТАР БАСҚАЛАРЫНА ҚАРАҒАНДА КҮШТІРЕК?
Миллиондаған адам күн сайын төлқұжатымен шекараны кесіп өтсе де, кейбір төлқұжаттар иелеріне көбірек саяхат еркіндігін ұсынады. Бұл айырмашылықтың себебі не?
1x
00:00
00:00