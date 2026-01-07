ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ТУРИЗМ
САЯСАТ
ТҮРКИЯ
МӘДЕНИЕТ
БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ
КӨЗҚАРАС
OPINION
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
OPINION
Пластик жаһандық қауіп төндіруде
Жер бетінде жиналған пластик қалдықтарының жалпы көлемі 8 миллиард тоннаға жеткен.
Әлемді тамсандырған Баумгартнер параплан апатынан қайтыс болды
Трамп «Coca-Cola» компаниясы АҚШ-тағы сусындарында қамыс қанты қолданатынын мәлімдеді
Жалғыздықтан сағат сайын 100 адам қайтыс болады
Үндістанда қайта көбейген COVID-19 биыл 44 адамның өмірін қиды
Пластик жаһандық қауіп төндіруде
Жер бетінде жиналған пластик қалдықтарының жалпы көлемі 8 миллиард тоннаға жеткен.
Әлемді тамсандырған Баумгартнер параплан апатынан қайтыс болды
Трамп «Coca-Cola» компаниясы АҚШ-тағы сусындарында қамыс қанты қолданатынын мәлімдеді
Жалғыздықтан сағат сайын 100 адам қайтыс болады
Үндістанда қайта көбейген COVID-19 биыл 44 адамның өмірін қиды
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі.
Әлемде бірінші рет бір буын ұрпаққа темекі шегуге тыйым салды
2007 жылдан кейін туғандарға темекі сатуды және пайдалануды тыйым салатын жаңа заң "темекісіз ұрпақ" құру мақсатында қабылданған.
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Мысыр мұражайы Гиза пирамидаларының жанында ашылады.
Францияда құс тұмауы өршіді
Франция билігі соңғы үш жылдағы ең ерте маусымдық індеттің басталуына байланысты үй құстарын қорғау мақсатында барлық құс фермаларында құстарды жабық орындарда ұстау туралы бұйрық берді.
Бангладеште денге безгегінен тағы 101 адам көз жұмды
Бангладеште денге безгегінен тағы үш адам қайтыс болды. Елде бұл індеттен биыл көз жұмғандар саны 101-ге жетті.
Пластик жаһандық қауіп төндіруде
Жер бетінде жиналған пластик қалдықтарының жалпы көлемі 8 миллиард тоннаға жеткен.
Әлемді тамсандырған Баумгартнер параплан апатынан қайтыс болды
Трамп «Coca-Cola» компаниясы АҚШ-тағы сусындарында қамыс қанты қолданатынын мәлімдеді
Жалғыздықтан сағат сайын 100 адам қайтыс болады
Үндістанда қайта көбейген COVID-19 биыл 44 адамның өмірін қиды
Пластик жаһандық қауіп төндіруде
Жер бетінде жиналған пластик қалдықтарының жалпы көлемі 8 миллиард тоннаға жеткен.
Әлемді тамсандырған Баумгартнер параплан апатынан қайтыс болды
Трамп «Coca-Cola» компаниясы АҚШ-тағы сусындарында қамыс қанты қолданатынын мәлімдеді
Жалғыздықтан сағат сайын 100 адам қайтыс болады
Үндістанда қайта көбейген COVID-19 биыл 44 адамның өмірін қиды
1x
00:00
00:00