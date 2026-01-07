ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ТУРИЗМ
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
OPINION
opinion
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі.
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлемде бірінші рет бір буын ұрпаққа темекі шегуге тыйым салды
2007 жылдан кейін туғандарға темекі сатуды және пайдалануды тыйым салатын жаңа заң "темекісіз ұрпақ" құру мақсатында қабылданған.
Әлемде бірінші рет бір буын ұрпаққа темекі шегуге тыйым салды
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Мысыр мұражайы Гиза пирамидаларының жанында ашылады.
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Францияда құс тұмауы өршіді
Франция билігі соңғы үш жылдағы ең ерте маусымдық індеттің басталуына байланысты үй құстарын қорғау мақсатында барлық құс фермаларында құстарды жабық орындарда ұстау туралы бұйрық берді.
Францияда құс тұмауы өршіді
Бангладеште денге безгегінен тағы 101 адам көз жұмды
Бангладеште денге безгегінен тағы үш адам қайтыс болды. Елде бұл індеттен биыл көз жұмғандар саны 101-ге жетті.
Бангладеште денге безгегінен тағы 101 адам көз жұмды