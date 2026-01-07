КӨЗҚАРАС
Түркия экономикасы үшінші тоқсанда 3.7 пайызға өсті
Түркияның статистика институтының мәліметтері бойынша, шілде-қыркүйек айларындағы ЖІӨ 409,6 миллиард долларды құрады.
Түркияның қорғаныс және авиация өнеркәсібінің экспорты 11 айда рекорд жаңартты
Түркия қорғаныс өнеркәсібі басқармасының басшысы сектордың жоғары қосылған құны жоғары өнімдер бойынша тұрақты өсімге қол жеткізгенін, экспорт бағыттарын кеңейткенін және жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін одан әрі нығайтқанын айтты.
Түркия 2026 жылы Пәкістанда мұнай мен газ барлауды бастайды
Екі ел арасында қол қойылған келісім Түркияға Пәкістандағы бес жерде барлау жүргізу құқығын береді. Бұл келісім келесі жылы басталатын сейсмикалық зерттеулерге, бұрғылау жұмыстарына, сондай-ақ энергия және тау-кен салаларындағы кеңейтілген ынтымақтас