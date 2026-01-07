ЭКОНОМИКА
Түркі мемлекеттері энергия саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуде
Стамбулда өткен ірі аймақтық энергетикалық саммитте Анкара түрікмен газын Еуропаға жеткізу үшін Каспий теңізі арқылы өтетін бағыт бойынша нақты қадамдар басуды талап етті.
Түркі мемлекеттері энергия саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуде
КӨЗҚАРАС
opinion
Түркі әлемінің Энергия министрлері Стамбулда бас қосады
Энергетика және табиғи ресурстар министрлігі Түркі Мемлекеттері Ұйымы (ТМҰ) Энергетика министрлерінің бесінші кездесуін өткізеді.
Түркі әлемінің Энергия министрлері Стамбулда бас қосады
Түркияның қорғаныс және авиация өнеркәсібінің экспорты 11 айда рекорд жаңартты
Түркия қорғаныс өнеркәсібі басқармасының басшысы сектордың жоғары қосылған құны жоғары өнімдер бойынша тұрақты өсімге қол жеткізгенін, экспорт бағыттарын кеңейткенін және жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін одан әрі нығайтқанын айтты.
Түркияның қорғаныс және авиация өнеркәсібінің экспорты 11 айда рекорд жаңартты
Әзербайжан Ұлыбританиямен қорғаныс байланысында жаңа парақ ашты
Президент Әлиев Лондонмен серіктестік сенімге негізделгенін айтты, ал Ұлыбритания министрі стратегиялық ынтымақтастықты тереңдетуге қызығушылық білдірді.
Әзербайжан Ұлыбританиямен қорғаныс байланысында жаңа парақ ашты
Түркия 2026 жылы Пәкістанда мұнай мен газ барлауды бастайды
Екі ел арасында қол қойылған келісім Түркияға Пәкістандағы бес жерде барлау жүргізу құқығын береді. Бұл келісім келесі жылы басталатын сейсмикалық зерттеулерге, бұрғылау жұмыстарына, сондай-ақ энергия және тау-кен салаларындағы кеңейтілген ынтымақтас
Түркия 2026 жылы Пәкістанда мұнай мен газ барлауды бастайды
ЕО 2027 жылға дейін Ресей газын импорттауды тоқтатады
Келісімге сәйкес, қысқа мерзімді СТГ тыйымдары 2026 жылы басталады, ал құбыр шектеулері кейінірек енгізіледі, жаңа ЕО ережелеріне сәйкес ұзақ мерзімді келісімшарттар 2027 жылдың соңына қарай аяқталады.
ЕО 2027 жылға дейін Ресей газын импорттауды тоқтатады