Батыл жаңа әлем: жасанды интеллект арқылы басқару
Алгоритмдер енді жай ғана техникалық құрал емес... Олар қоғамдық реттеу мен саясаттың дәл ортасына орналасты.
Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
Жерге орхидея тамырлары мен сүттен жасалған салеп ғасырлар бойы Ыстамбұл көшелерінде және түрік үйлерінде қадірленген тағам болып келеді. Оны ерекше ететін нәрсе міне осында.
2025 жылы көп нәрсені өзгерткен жасанды интеллект
2025 жылдан 2026 жылға қадам басқанда, жасанды интеллекттің серпіні жұмыс өмірін, мәдениетті және күш тепе-теңдігін үнсіз төңкеріп жіберді. Басқару үшін күрес те бұрынғыдан бетер күшейді.
Газа секторында ондаған жұп отау құрды
Хан Юнустағы қирандылар арасында 54 жұптың некесі қиылды.
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түрік компаниясы бүгінде әлемдегі ең үздіктердің қатарында тұр және дүние жүзінің көптеген еліне экспортталатын заманауи қорғаныс технологияларын жасап шығарады.
