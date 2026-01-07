FEATURES DETAIL
САЯСАТ
ТҮРКИЯ
МӘДЕНИЕТ
БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ
КӨЗҚАРАС
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Батыл жаңа әлем: жасанды интеллект арқылы басқару
Алгоритмдер енді жай ғана техникалық құрал емес... Олар қоғамдық реттеу мен саясаттың дәл ортасына орналасты.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
2 ... минут оқылды
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
4 ... минут оқылды
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
2 ... минут оқылды
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
3 ... минут оқылды
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
5 ... минут оқылды
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
6 ... минут оқылды
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
4 ... минут оқылды
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
2 ... минут оқылды
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
3 ... минут оқылды
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
5 ... минут оқылды
Салеп— Османлыдан бері жалғасқан қысқы ертегі
Жерге орхидея тамырлары мен сүттен жасалған салеп ғасырлар бойы Ыстамбұл көшелерінде және түрік үйлерінде қадірленген тағам болып келеді. Оны ерекше ететін нәрсе міне осында.
2025 жылы көп нәрсені өзгерткен жасанды интеллект
2025 жылдан 2026 жылға қадам басқанда, жасанды интеллекттің серпіні жұмыс өмірін, мәдениетті және күш тепе-теңдігін үнсіз төңкеріп жіберді. Басқару үшін күрес те бұрынғыдан бетер күшейді.
Газа секторында ондаған жұп отау құрды
Хан Юнустағы қирандылар арасында 54 жұптың некесі қиылды.
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түрік компаниясы бүгінде әлемдегі ең үздіктердің қатарында тұр және дүние жүзінің көптеген еліне экспортталатын заманауи қорғаныс технологияларын жасап шығарады.
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
2 ... минут оқылды
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
4 ... минут оқылды
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
2 ... минут оқылды
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
3 ... минут оқылды
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
5 ... минут оқылды
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
6 ... минут оқылды
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
4 ... минут оқылды
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
2 ... минут оқылды
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
3 ... минут оқылды
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
5 ... минут оқылды
Көбірек жүктеу
1x
00:00
00:00