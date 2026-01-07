ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі.
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Дрон қабырғасы: Еуропаның жаңа дәуірге арналған әуе қорғаныс стратегиясы
«OpenAI»-дың медиа компаниялармен келісімдері журналистерді жаңылтуы мүмкін бе?
Құпия жеткізу тізбегі: Huawei-дің соңғы AI технологиясында TSMC чиптері қалай көрсетіледі?
«HÜRJET» келісімі ˗ Түркия үшін қорғаныс экспортындағы тарихи серпіліс
Ұзақ мерзімді оқыту және қолдау бағдарламасы аясында Испанияға 30 дана «HÜRJET» ұшағы жеткізілетін болады.
Батыл жаңа әлем: жасанды интеллект арқылы басқару
Алгоритмдер енді жай ғана техникалық құрал емес... Олар қоғамдық реттеу мен саясаттың дәл ортасына орналасты.
2025 жылы көп нәрсені өзгерткен жасанды интеллект
2025 жылдан 2026 жылға қадам басқанда, жасанды интеллекттің серпіні жұмыс өмірін, мәдениетті және күш тепе-теңдігін үнсіз төңкеріп жіберді. Басқару үшін күрес те бұрынғыдан бетер күшейді.
Тайвань ірі бұлттық есептеу орталығын іске қосты
Тайвань елдің технологиялық басымдығын күшейтуді мақсат етеді.
«TEKNOFEST» фестивалі келесі жылы Шанлыурфада өтеді
Түрік Технология тобы қорының өкілетті кеңес төрағасы Селчук Байрактар іс-шараның 2026 жылдың 30 қыркүйегінде басталатынын айтты.
