АРА ӨЛІМІНІҢ КӨБЕЮІ ЭКОЖҮЙЕНІ БҰЗУДА
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Түрік әйелдері ғасырлар бойы жаздың молшылығын қысқа дайындалу үшін қолдануды дәстүрге айналдырды. Қызанақ пастасы, кептірілген көкөністер, жеміс тосаптары, зәйтүн, тұздаулар, әйгілі тархана қоспасы, қолдан жасалған кеспелер...
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі.
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Түрік жастары CERN-нің, яғни Женева жүрегінде орналасқан әлемнің ең ірі физика зертханасында ерекше жетістікке жетті.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
ТРАМП ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ
Бұл кездесу Вашингтонда Орталық Азияның бес басшысының алғашқы жиналысы болып табылады. АҚШ Мәскеу және Бейжіңмен бәсекелестік күшейген кезде ресурсқа аймақ елдерімен байланысты тереңдетуге ұмтылуда.
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Дрон қабырғасы: Еуропаның жаңа дәуірге арналған әуе қорғаныс стратегиясы
Емдеу үшін әңгіме: Стамбулда мұғалімдер ем үшін ертегі оқиды
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Тұтқындарды босатуда делдалдық ету, сауда келісімдерін жеңілдету немесе диалог үшін кеңістік құру болсын Анталия дипломатия форумы Анкараның бөлінген әлемде көпір болуы үшін қызмет етеді.
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
Жергілікті тұрғындар отандары АҚШ, Ресей және Қытай арасындағы геосаяси күресте пешкаға айналды деп алаңдайды, ал Трамптың бақылауды күшейтуге ұмтылысы олардың тәуелсіздікке деген үмітіне қауіп төндіреді.
Көмекті қысқарту - әлем балалары үшін моральдық және стратегиялық апат
Шетелдік көмекті қысқарту мүмкін емес нәрселерді таңдауға жол ашуы мүмкін. Жаһандық дағдарыстарды тереңдетеді және миллиондаған қорғансыз баланың өміріне қауіп төндіреді. Ал бұл әрі моральдық сәтсіздік, әрі стратегиялық қателік.
«Айд-е-Гулаби»: Ұлы Моғол империясындағы Холи мерекесі
Моғол сарайларынан бастап, сопылық ғибадатханаларға дейін Холи жай алуан түрлі түс мерекесі емес, бұл Үндістанның императорлар, ақындар мен қарапайым адамдар бірге тойлайтын мерекесі.
Швейцария Палестина текті америкалық журналист Әли Абуниманы босатып, елден шығарды
Адам құқықтарын қорғау топтары Абуниманың қамауға алынуын Батыстың Палестинамен ынтымақтастық білдіру әрекеттерін басуға деген талпынысы ретінде сипаттайды.
«OpenAI»-дың медиа компаниялармен келісімдері журналистерді жаңылтуы мүмкін бе?
«New York Times» «OpenAI»-ды мақалаларын чат-боттарды оқытуда пайдаланғаны үшін сотқа берді, ал «Axel Springer», «Associated Press» және «News Corp» сияқты медиа компаниялар жасанды интеллект (ЖИ) компаниясымен келісімдерге қол қойды.
ПАЛЕСТИНАЛЫҚ ДӘРІГЕР ГАЗА СЕКТОРЫНАН КЕТУДЕН БАС ТАРТҚАН СОҢ ИЗРАИЛЬ ТҮРМЕСІНДЕ ҚАЗА ТАПТЫ
Дәрігер Аднан әл-Бурштың өлімі және Израиль билігінің оның мәйітін беруден бас тартуы оны азаптап өлтірген болуы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті.
YPG/PKK ЛАҢКЕСТІК ӘРЕКЕТТЕРІН ЖЕҢУ ҮШІН АЙМАҚТЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ НЕГЕ МАҢЫЗДЫ?
Түркияның YPG/PKK лаңкестерін жоюға бағытталған әрекеттері шекараларынан асып, аймаққа әсер ететін стратегиялық міндеттемемен күшейе түсуде.
