Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
Дрон қабырғасы: Еуропаның жаңа дәуірге арналған әуе қорғаныс стратегиясы
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Емдеу үшін әңгіме: Стамбулда мұғалімдер ем үшін ертегі оқиды
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Трамп Орталық Азия елдерінің басшыларын қабылдайды
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Түрік әйелдері ғасырлар бойы жаздың молшылығын қысқа дайындалу үшін қолдануды дәстүрге айналдырды. Қызанақ пастасы, кептірілген көкөністер, жеміс тосаптары, зәйтүн, тұздаулар, әйгілі тархана қоспасы, қолдан жасалған кеспелер...
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі.
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Түрік жастары CERN-нің, яғни Женева жүрегінде орналасқан әлемнің ең ірі физика зертханасында ерекше жетістікке жетті.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
