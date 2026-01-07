OPINION DETAIL
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
Аралар — тек бал өндіретін жәндіктер ғана емес. Аралар табиғат үшін әлдеқайда зор маңызға ие. Өйткені экожүйенің тұрақты сақталуында аралардың рөлі шешуші.
Ара өлімінің көбеюі экожүйені бұзуда
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Түрік әйелдері ғасырлар бойы жаздың молшылығын қысқа дайындалу үшін қолдануды дәстүрге айналдырды. Қызанақ пастасы, кептірілген көкөністер, жеміс тосаптары, зәйтүн, тұздаулар, әйгілі тархана қоспасы, қолдан жасалған кеспелер...
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Әлем бойынша жыл сайын табиғатқа тасталатын миллиардтаған темекі қалдығы зиянсыз қоқыс сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ең қауіпті пластик қалдықтарының бірі.
Көрінбейтін қауіп: Темекінің қоршаған ортаға әсері
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Түрік жастары CERN-нің, яғни Женева жүрегінде орналасқан әлемнің ең ірі физика зертханасында ерекше жетістікке жетті.
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке