Түркияның баскетбол жұлдызы «Балқанның жыл спортшысы» марапатына үміткер
Алперен Шенгүннің Түркия құрамасының 2025 жылғы Еуропа баскетбол чемпионатында (EuroBasket) күміс медаль иеленуінде атқарған маңызды рөлі оны 10 үміткердің қатарына қосты.
OPINION
Түрік сүңгуір Шахика Ержүмен Газаға арнаған сүңгуімен әлемдік рекорд орнатты
Шахика Ержүмен жүзу қанаттарынсыз өзгермелі салмақ санатында әлемдік рекордты жаңартты.
Дембеле «Алтын допты» жеңіп алған алғашқы қара нәсілді мұсылман болды
Түркия Түркістанда өткен турнирде алтын және қола медаль алды
Президент Түркияның күміс жүлде алған баскетбол және волейбол құрамаларын қабылдады
Түркияның ерлер баскетбол командасы күміс медаль алды
Палестина Араб кубогынан шығып қалды
Сами әл-Досари Сауд Арабиясының Палестинаға қарсы жеңісіне шабыт берді.
Палестина Араб Кубогында Катар командасын жеңді
Сұлтан Әл Брейктің соңғы минуттағы өз қақпасына салған голі күтпеген жеңісті әкелді.
Түркия Әлем кубогының плей-офф кезеңіне жолдама алды
Түркияның ұлттық құрамасы соққан екі гол Испанияның іріктеу кезеңінде қақпасына жіберген алғашқы екі добы болды. Ал Испания топтық кезеңде алғаш рет тең түсті.
47-ші Стамбул марафонына 126 елден 41 мыңнан астам спортшы қатысты
Қаланың символдық спорттық шарасына айналған Стамбул марафонына 41 416 спортшы қатысты. Кениялық және эфиопиялық спортшылар басымдық танытқан бұл марафонда түрлі санат бойынша миллиондаған лира көлемінде жүлделер табысталды.
Топрак Разгатлыоглу үшінші рет әлем чемпионы атанды
Мотоспорт бойынша үшінші рет әлем чемпионы атанған Разгатлыоглу - Түркияның ең табысты, әлемнің ең үздік спортшыларының бірі.
