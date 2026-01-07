Президент Ердоған: «НАТО қауіпсіздігі үшін Түркияның «F-35» бағдарламасына қайта оралуы қажет»
Режеп Тайып Ердоған «Bloomberg» агенттігіне берген мәлімдемесінде Түркия ақысын әлдеқашан төлеген «F-35» ұшақтарын қабылдап алуы және бағдарламаға қайта қосылуы АҚШ және НАТО-ның қорғаныс жүйесімен қарым-қатынасты жақсарту үшін маңызды екенін айтты.
Қысқа дайындық – түрік асханасының тарихи дәстүрі
Түрік әйелдері ғасырлар бойы жаздың молшылығын қысқа дайындалу үшін қолдануды дәстүрге айналдырды. Қызанақ пастасы, кептірілген көкөністер, жеміс тосаптары, зәйтүн, тұздаулар, әйгілі тархана қоспасы, қолдан жасалған кеспелер...