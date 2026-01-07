ТҮРКИЯ

Түркияның ішкі және сыртқы саясаты

Президент Ердоған: «НАТО қауіпсіздігі үшін Түркияның «F-35» бағдарламасына қайта оралуы қажет»
Режеп Тайып Ердоған  «Bloomberg» агенттігіне берген мәлімдемесінде Түркия ақысын әлдеқашан төлеген «F-35» ұшақтарын қабылдап алуы және бағдарламаға қайта қосылуы АҚШ және НАТО-ның қорғаныс жүйесімен қарым-қатынасты жақсарту үшін маңызды екенін айтты.
Ердоған Трампқа: "Венесуэла тұрақсыздыққа итермеленбеуі керек"
Түркия президенті "Дос Венесуэла халқының өркендеу, бейбітшілік және даму жолындағы күресіне Түркия және түрік халқы қолдауын жалғастырады" деді.
Ердоған Трамппен телефон арқылы сөйлескенде Венесуэла мен Газа мәселелерін көтерді
Екі ел басшысы Түркия-АҚШ қарым-қатынастары, қорғаныс саласындағы ынтымақтастық және аймақтық мәселелерді талқылады.
Президент Ердоған Йемен мен Сомалидегі тұрақтылықтың аса маңызды екенін айтты
Түркия мен Сауд Арабиясы ынтымақтастықты тереңдетуге ұмтылып жатқан тұста, Анкара аймақтық шиеленістерге араағайын болуға дайын екенін мәлімдеді.
Хакан Фидан мен Ибрахим Калын Украинаның жоғары деңгейдегі қорғаныс өкілімен кездесті
Түркия  қақтығыс басталғалы бері Мәскеу және Киев арасында маңызды араағайын болды.
Түркия Қытай азаматтарына визасыз режим енгізді
2 қаңтардан бастап Қытай азаматтары Түркия аумағына 90 күнге дейін визасыз кіре алады.
