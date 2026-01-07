ЖАҢА СИРИЯ
Жаңа Сирия
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Сирияға қолдауын қайта растады
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі барлық мемлекеттерді «елді одан әрі тұрақсыздандыруы мүмкін кез келген әрекет пен араласудан бас тартуға» шақырды.
Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Дамаскіге барды
Түркия Республикасының Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Сирия астанасы Дамаск қаласына жоғары деңгейдегі сапармен барып, Түркия мен Сирия арасындағы ынтымақтастықты ілгерілетуге бағытталған кездесулер өткізді.
«Өлгім келді»: Асад түрмелерінен аман қалған тұтқын түрмедегі азаптауларды баяндады
Оппозициялық күштер бір апта бұрын Асадтың параноидтық және қатыгез үкіметін күйреткеннен бері бұрынғы тұтқындар Сирия халқының соңғы онжылдықта көрген азабын баяндауда.
