1. Қару ретінде аштық: Израиль Газадағы гуманитарлық көмекті тоқтатты
2. "Тозақ жоспары": Израиль Газа соғысын ушықтыруға дайын
3. Зеленский: "Украина АҚШ-пен минералдық ресурстар келісіміне қол қоюға дайын"
3 Наурыз 2025
Көбірек тыңда
Әлемде бүгін |28.11.2025
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
2026 климаттық өзгеріс саммиті
Пластикалық ластану дағдарысы
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
Османлының Хижаз теміржолы қажыларға қайта қызмет көрсете ала ма?