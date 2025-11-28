САЯСАТ
Тәжік-ауған шекарасындағы қарулы шабуылда Қытайдың үш азаматы қаза тапты
Тәжікстанның Хатлон облысында Ауғанстаннан граната жабдықталған дронмен жасалған шабуылда бір адам жараланды" деп хабарланды.
«Украина жер бермейді»
Украина президенті Зеленскийдің жоғары лауазымды көмекшісі Ермак президенттің жер бермейтінін айтты. Ал Киев Ресейдің талаптарын қабылдамай, АҚШ-тың жобасына күмәнмен қарайды.
Мажарстан премьер-министрі мен Ресей президенті кездеседі
Будапешт Мәскеумен тығыз байланысын сақтап келеді.
Азияда жойқын сел: 200 адам қаза тапты
Шри-Ланка, Индонезия және Таиландтағы су тасқындарында 200-ден астам адам қаза тауып, миллиондаған адам зардап шекті.
Мәскеу Түркияға алғыс білдірді
Ресей Сыртқы істер министрлігінің өкілі Мәскеу-Украина келіссөздеріне алаң ұсынған Түркияның бастамасын жоғары бағалап, Киевті «келіссөздерді кешіктірді» деп айыптады.
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түрік компаниясы бүгінде әлемдегі ең үздіктердің қатарында тұр және дүние жүзінің көптеген еліне экспортталатын заманауи қорғаныс технологияларын жасап шығарады.
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
Мәскеу Түркияға алғыс білдірді
Ресей Сыртқы істер министрлігінің өкілі Мәскеу-Украина келіссөздеріне алаң ұсынған Түркияның бастамасын жоғары бағалап, Киевті «келіссөздерді кешіктірді» деп айыптады.
Израиль Сирияның Кунейтра аймағына басып кірді
Ресей Анкоридж келісімін ұстанады
Есірткімен күрес: Доминикан Республикасы АҚШ-қа қолдау көрсетпек
Израиль Ливанға шабуыл жасайтынын ескертті
Венесуэлада бірнеше әуе компаниясына тыйым салынды
Вашингтон Кариб аймағындағы күшейген әскери белсенділіктің есірткіге қарсы операция аясында жүріп жатқанын мәлімдегенімен президент Николас Мадуро бұл әрекеттердің оның үкіметін құлатуға бағытталғанын айтады.
«Параәлеуметтік» сөзі «Cambridge» сөздігі тарапынан жыл сөзі болып таңдалды
Түркияда 5 000 жылдық арпа дәндері табылды
Түркия Ататүріктің Салоникидегі үйін қайта ашты
Израильдік әртістер халықаралық бойкотта
02:38
Әлемде бүгін |28.11.2025
07:29
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
06:51
2026 климаттық өзгеріс саммиті
05:58
Пластикалық ластану дағдарысы
08:49
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
