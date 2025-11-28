САЯСАТТҮРКИЯМӘДЕНИЕТБІЛЕ ЖҮРІҢІЗКӨЗҚАРАС
Тәжік-ауған шекарасындағы қарулы шабуылда Қытайдың үш азаматы қаза тапты
Тәжікстанның Хатлон облысында Ауғанстаннан граната жабдықталған дронмен жасалған шабуылда бір адам жараланды" деп хабарланды.
«Украина жер бермейді»
Украина президенті Зеленскийдің жоғары лауазымды көмекшісі Ермак президенттің жер бермейтінін айтты. Ал Киев Ресейдің талаптарын қабылдамай, АҚШ-тың жобасына күмәнмен қарайды.
Мажарстан премьер-министрі мен Ресей президенті кездеседі
Будапешт Мәскеумен тығыз байланысын сақтап келеді.
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
Азияда жойқын сел: 200 адам қаза тапты
Шри-Ланка, Индонезия және Таиландтағы су тасқындарында 200-ден астам адам қаза тауып, миллиондаған адам зардап шекті.
Мәскеу Түркияға алғыс білдірді
Ресей Сыртқы істер министрлігінің өкілі Мәскеу-Украина келіссөздеріне алаң ұсынған Түркияның бастамасын жоғары бағалап, Киевті «келіссөздерді кешіктірді» деп  айыптады.
Ердоған: «Папаның Түркияға сапары – маңызды қадам»
Израиль Сирияның Кунейтра аймағына басып кірді
Ресей Анкоридж келісімін ұстанады
Есірткімен күрес: Доминикан Республикасы АҚШ-қа қолдау көрсетпек
Израиль Ливанға шабуыл жасайтынын ескертті
Израиль бірнеше ай қамауда ұстағаннан кейін газалық медбике Тасним әл-Хамсты босатты
Израиль әскерлері Дженинде екі палестиналықты атып өлтірді
Ақ Үй маңында 2 әскер оққа ұшты, шабуыл жасаушы қашып кетті
Гонконгта бір тұрғын үй кешенінде өрт шықты
Израиль күштері Батыс Шерияның солтүстігіне ауқымды әскери рейд жүргізді
Венесуэлада бірнеше әуе компаниясына тыйым салынды
«Параәлеуметтік» сөзі «Cambridge» сөздігі тарапынан жыл сөзі болып таңдалды
Түркияда 5 000 жылдық арпа дәндері табылды
Түркия Ататүріктің Салоникидегі үйін қайта ашты
Израильдік әртістер халықаралық бойкотта
Әлемде бүгін |28.11.2025
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
2026 климаттық өзгеріс саммиті
Пластикалық ластану дағдарысы
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
Мексика ең қуатты суперкомпьютерді өндірмек
«Болат күмбез» қорғанысы күшейеді
Дүниежүзілік Халал Саммиті басталды
Ердоған ДДСҰ Еуропа сыйлығымен марапатталды
Гонконгтағы өрттен қаза тапқандар саны 44-ке жетті
Түркия: «Израиль Газа бітімін бұзуды дереу тоқтатуы керек»
Түркия мен Пәкістан энергия барлау туралы келісімге қол қоймақ
Ресей мен Қырғызстан ауқымды ынтымақтастық келісіміне қол қояды
Венесуэлада мыңдаған адам АҚШ «қаупіне» қарсы шеруге шықты
Қытай Газада атысты тоқтатуға және халықаралық қауымдастықты қатаң шаралар қабылдауға шақырды
Таиланд пен Индонезияда су тасқыны
Түркияда әйелдерге қарсы зорлық-зомбылыққа жол жоқ
Ресей Түркияға ризашылығын білдірді
АҚШ-тың аға дипломаты Никея соборының мерейтойы үшін Түркияға келеді
«HÜRJET» ұшағының жаппай өндірісі жақында басталады