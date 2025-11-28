ТҮРКИЯ
Ердоған: «Папаның Түркияға сапары – маңызды қадам»
«Папа XIV Лео шетелге алғашқы сапары аясында жексенбі күніне дейін Түркияда болып, Стамбул мен ежелде Никея деп аталған Изникпен бірге бірнеше қаланы аралайды.
Түркия: «Ресей мен Украина арасындағы атыс тоқтауы керек»
Франция президенті Эммануэль Макрон сейсенбі күні «Болашақта құрылуы мүмкін қауіпсіздік күшіне француз, британ және түрік сарбаздарының қатысуы ықтимал»,- деп мәлімдеген болатын.
Түркия Кипр грек әкімшілігі мен Ливан арасындағы келісімді айыптады
Түркия Сыртқы істер министрлігі келісімнің бүкіл аралды қамтымайтынын және Солтүстік Кипр Түрік Республикасының азаматтарының құқықтары кез келген теңіз реттеулерінің өзегінде болуы керектігін мәлімдеді.
Рим Папасы XIV Лео Түркияда
Папа Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, маңызды қалаларды аралап, діни рәсімдерге қатысады.
«Болат күмбез» қорғанысы күшейеді
Жоба әртүрлі қашықтыққа арналған радарлар, зымырандар, электро-оптикалық сенсорлар, басқару мен бақылау орталықтары және әуе қорғаныс элементтері сияқты 47 құрамдас бөліктен тұрады.
Дүниежүзілік Халал Саммиті басталды
"Әлемдік халал секторының көлемі 7 триллион долларға жетті және әлемдегі көптеген адам халал өнімдерді таңдайды", деп мәлімдеді президент Ердоған.
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Түрік жастары CERN-нің, яғни Женева жүрегінде орналасқан әлемнің ең ірі физика зертханасында ерекше жетістікке жетті.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Емдеу үшін әңгіме: Стамбулда мұғалімдер ем үшін ертегі оқиды
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
YPG/PKK лаңкестік әрекеттерін жеңу үшін аймақтық ынтымақтастық неге маңызды?
Рим Папасы XIV Лео Түркияда
Папа Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, маңызды қалаларды аралап, діни рәсімдерге қатысады.
«Болат күмбез» қорғанысы күшейеді
Жоба әртүрлі қашықтыққа арналған радарлар, зымырандар, электро-оптикалық сенсорлар, басқару мен бақылау орталықтары және әуе қорғаныс элементтері сияқты 47 құрамдас бөліктен тұрады.
Дүниежүзілік Халал Саммиті басталды
"Әлемдік халал секторының көлемі 7 триллион долларға жетті және әлемдегі көптеген адам халал өнімдерді таңдайды", деп мәлімдеді президент Ердоған.
