Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Трамп Орталық Азия елдерінің басшыларын қабылдайды
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Дрон қабырғасы: Еуропаның жаңа дәуірге арналған әуе қорғаныс стратегиясы
Емдеу үшін әңгіме: Стамбулда мұғалімдер ем үшін ертегі оқиды
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
«Айд-е-Гулаби»: Ұлы Моғол империясындағы Холи мерекесі
Швейцария Палестина текті америкалық журналист Әли Абуниманы босатып, елден шығарды
«OpenAI»-дың медиа компаниялармен келісімдері журналистерді жаңылтуы мүмкін бе?
Палестиналық дәрігер Газа секторынан кетуден бас тартқан соң Израиль түрмесінде қаза тапты
Құпия жеткізу тізбегі: Huawei-дің соңғы AI технологиясында TSMC чиптері қалай көрсетіледі?
“Coupes-coupes”: Чадтағы  француз отарлық қырғынының ауыр зардаптары
2024 жылы BRICS-тің өрлеуі үшін бетбұрыс жылы болуының себебі
Австралияның оңтүстік-шығысында орман өрттері күшейіп, кең аумақтар жанып жатыр