ТҮРКИЯЛЫҚ ЛИЦЕЙ ОҚУШЫЛАРЫ CERN-ДЕ ФИЗИКА ЖОБАСЫМЕН ТАРИХҚА ЕНДІ
Түрік жастары CERN-нің, яғни Женева жүрегінде орналасқан әлемнің ең ірі физика зертханасында ерекше жетістікке жетті.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
Трамп Орталық Азия елдерінің басшыларын қабылдайды
Бұл кездесу Вашингтонда Орталық Азияның бес басшысының алғашқы жиналысы болып табылады. АҚШ Мәскеу және Бейжіңмен бәсекелестік күшейген кезде ресурсқа аймақ елдерімен байланысты тереңдетуге ұмтылуда.
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Мысыр мұражайы Гиза пирамидаларының жанында ашылады.
Дрон қабырғасы: Еуропаның жаңа дәуірге арналған әуе қорғаныс стратегиясы
Еуропа құрлығы шығыс шебінде дрондардың көбеюіне байланысты жаңа қауіпсіздік мәселесіне тап болып отыр, бұл әуе қорғанысындағы маңызды олқылықтарды ашып көрсетуде.
ЕМДЕУ ҮШІН ӘҢГІМЕ: СТАМБУЛДА МҰҒАЛІМДЕР ЕМ ҮШІН ЕРТЕГІ ОҚИДЫ
Түркияның «Ертегі мектебі» бастамасы арқылы мұғалімдер аурухана палаталарында ертегі оқып, музыка және қиялмен жас пациенттер мен олардың отбасыларына қолдау көрсетеді.
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
«Айд-е-Гулаби»: Ұлы Моғол империясындағы Холи мерекесі
Моғол сарайларынан бастап, сопылық ғибадатханаларға дейін Холи жай алуан түрлі түс мерекесі емес, бұл Үндістанның императорлар, ақындар мен қарапайым адамдар бірге тойлайтын мерекесі.
Швейцария Палестина текті америкалық журналист Әли Абуниманы босатып, елден шығарды
Адам құқықтарын қорғау топтары Абуниманың қамауға алынуын Батыстың Палестинамен ынтымақтастық білдіру әрекеттерін басуға деген талпынысы ретінде сипаттайды.
«OpenAI»-дың медиа компаниялармен келісімдері журналистерді жаңылтуы мүмкін бе?
«New York Times» «OpenAI»-ды мақалаларын чат-боттарды оқытуда пайдаланғаны үшін сотқа берді, ал «Axel Springer», «Associated Press» және «News Corp» сияқты медиа компаниялар жасанды интеллект (ЖИ) компаниясымен келісімдерге қол қойды.
Палестиналық дәрігер Газа секторынан кетуден бас тартқан соң Израиль түрмесінде қаза тапты
Дәрігер Аднан әл-Бурштың өлімі және Израиль билігінің оның мәйітін беруден бас тартуы оны азаптап өлтірген болуы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті.
Құпия жеткізу тізбегі: Huawei-дің соңғы AI технологиясында TSMC чиптері қалай көрсетіледі?
Қытайлық компанияның санкцияларға қарамастан өзінің соңғы жасанды интеллект технологиясында TSMC чиптерін қолдануы Бейжіңнің маңызды секторда өзін-өзі қамтамасыз етуге ұмтылысына қатысты сұрақтар тудырады.
“Coupes-coupes”: Чадтағы француз отарлық қырғынының ауыр зардаптары
Чад халқы Франциямен қарым-қатынастарын қайта қарастыруда өз үкіметін қолдауда.
2024 ЖЫЛЫ BRICS-ТІҢ ӨРЛЕУІ ҮШІН БЕТБҰРЫС ЖЫЛЫ БОЛУЫНЫҢ СЕБЕБІ
Блоктың кеңеюі Батыс елдерінің жаһандық саясат пен іскерлік әлеміндегі гегемониясына қауіп төндіруде.
АВСТРАЛИЯНЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА ОРМАН ӨРТТЕРІ КҮШЕЙІП, КЕҢ АУМАҚТАР ЖАНЫП ЖАТЫР
Австралияның оңтүстік-шығысында қарқынды түрде таралған орман өрттері мәжбүрлі эвакуацияға себеп болып, мыңдаған гектар жерді жалмауда.
