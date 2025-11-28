БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ!
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түрік компаниясы бүгінде әлемдегі ең үздіктердің қатарында тұр және дүние жүзінің көптеген еліне экспортталатын заманауи қорғаныс технологияларын жасап шығарады.
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
Әлемдегі ең әдемі жол деп аталған бұл маршрут табиғаттың ең керемет көрінісін ұсынады.
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
Түркияның алғашқы отандық жауынгерлік танкі елді аймақтық әскери күштен жаһандық қорғаныс экспорттаушысына айналдырады.
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
Президент Ердоған Түркияның тәуелсіз бронды күш құру жолындағы маңызды кезеңі болып табылатын "Алтай" танктерін тапсыру рәсіміне қатысады.
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
Түркия басшысының Кувейт, Катар және Оманға ресми сапары Анкараның экономикалық байланыстарды тереңдетуге ұмтылысын және Газа мен Парсы шығанағындағы аймақтық қауіпсіздік мәселелерін шешуге бағытталғанын көрсетеді.
ТҮРКІ МЕМЛЕКЕТТЕРІ ОРТАҚ ӘЛІПБИ АРҚЫЛЫ БІРЛІККЕ ҰМТЫЛУДА
Түркі Мемлекеттері Ұйымының 12-ші саммитінде көшбасшылар тілді біріктіруге, мәдени байланыстарды нығайтуға және түркі елдерінде цирфлық инновацияларды арттыруға бағытталған 34 әріптен тұратын ортақ түркі әліпбиін таныстырды.
Түркияның жергілікті «KAAN» жойғыш ұшағы жаһандық сенімге қалай ие болды?
7-ші Этноспорт фестивалі дәстүрді, отбасын және жаһандық бірлікті жаңғыртады
Кут әл-Амара: Осман империясы Британ империясына қарсы тұрды
Заңгерлердің жаһандық альянсы Израиль және басқа да соғыс қылмыскерлерін соттайды
Жаңа ғана құрылған жаһандық сарапшылар альянсы «Global 195» Израиль әскеріне қосылған немесе қоршаудағы Газа секторында соғыс қылмысын жсаған деп күдікке ілінген Израиль сарбаздары мен азаматтарын қудалауды көздейді.
Түркия Газа секторындағы Израиль шабуылдарын айыптап, халықаралық қоғамдастықты әрекет етуге шақырды
"Израильдің жаңа зорлық-зомбылық толқынын туындатуына жол берілмейді," – деп мәлімдеді Түркия Сыртқы істер министрлігі.
Трамптың миграция саясатын өзгертуі мүмкін 225 жылдық заң
Шетелдік қауіп-қатерлерге қарсы заңды АҚШ президенті Дональд Трамптың қолдануы пікірталас тудырды.
Әтір сүйгіштерге Париж нұсқаулығы
Эксклюзивті дүкендер, интерактив шеберханалар мен сәнді сауда орталықтарымен Париж әтір сүйгіштер үшін нағыз жұмақ.
Фридрих Мерц кім және ол шынымен де бөлінген Германияны біріктіргісі келе ме?
Германияның болашақ канцлері бөлінген қоғамды біріктіру сияқты қиын міндетке тап болады, бірақ саяси белсенділер оның қызметі одан сайын бөлінуге қарай қадам болуы мүмкін деп ескертеді.
АҚШ Израильдің Газадағы соғысынан қалай табыс көріп отыр?
Вашингтон 2023 жылғы 7 қазаннан бері Тель-Авивке 23 миллиард доллар көлемінде көмек көрсетті. Бұл көмектің 80 пайызы таңғаларлық түрде америкалық қару өндіруші компанияларға қайтып оралды.
7 ҚАЗАННЫҢ ИЗРАИЛЬ-ПАЛЕСТИНА ҚАҚТЫҒЫС ТАРИХЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ
7 қазан Израиль-Палестина қақтығыс тарихындағы ескі кодтарды жарамсыз қылып, жаһандық бақылаушыларды ұзақ мерзімді салдары мен ықтимал болашақты тергеп тексеруге итермеледі.
ЛИВАННЫҢ CИРИЯ ЫҚПАЛЫНАН АЗАТТЫҚҚА АПАРАТЫН ҚИЫН ЖОЛЫ
Ливан Сирияның ондаған жылдар бойы үстемдігі мен Хезболла бақылауынан шығып, егемендігін қалпына келтіруде. Асад режимінің күйреуімен аймақ сенім мен демократияны қалпына келтіру үшін жаңа қиындықтар мен мүмкіндіктерге тап болды.
