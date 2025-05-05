Әлемде бүгін - 05.05.2025

Біріккен Ұлттар Ұйымы Газаның денсаулық сақтау жүйесі Израильдің қоршауы мен бомбалауынан күйреп жатқанын ескертті. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп шетелдік фильмдерге 100 пайыздық баж салығын енгізді.
5 Мамыр 2025
Көбірек тыңда
Әлемде бүгін |28.11.2025
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
2026 климаттық өзгеріс саммиті
Пластикалық ластану дағдарысы
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
Османлының Хижаз теміржолы қажыларға қайта қызмет көрсете ала ма?