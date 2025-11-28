ЭКОНОМИКА
Дүниежүзілік Халал Саммиті басталды
"Әлемдік халал секторының көлемі 7 триллион долларға жетті және әлемдегі көптеген адам халал өнімдерді таңдайды", деп мәлімдеді президент Ердоған.
Дүниежүзілік Халал Саммиті басталды
Нигерияда аштық рекордтық деңгейге жетті
2026 жылы шамамен 35 миллион адам аш қалуы мүмкін.
Нигерияда аштық рекордтық деңгейге жетті
“Fitch” түрік банктерінің рейтингтерін жоғарылатты
Халықаралық рейтинг агенттігі соңғы рейтинг есептерінде жұмыс жағдайының жақсарғанын және үкімет қолдауының күшейгенін атап өтті.
“Fitch” түрік банктерінің рейтингтерін жоғарылатты
КӨЗҚАРАС
opinion
Бурса қаласының каштан кәмпиттері мен Ипсала күріші ЕО-ның географиялық белгісін алды
Түркияның ЕО мойындаған географиялық белгісін алған өнімдерінің жалпы саны 42-ге жетті.
Бурса қаласының каштан кәмпиттері мен Ипсала күріші ЕО-ның географиялық белгісін алды
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
АҚШ-та 10 000-нан астам рейс кешікті
АҚШ заң шығарушылары үкіметтің жұмысын қайта бастауы үшін келісімге келді.
АҚШ-та 10 000-нан астам рейс кешікті