Дүниежүзілік Халал Саммиті басталды
"Әлемдік халал секторының көлемі 7 триллион долларға жетті және әлемдегі көптеген адам халал өнімдерді таңдайды", деп мәлімдеді президент Ердоған.
Нигерияда аштық рекордтық деңгейге жетті
2026 жылы шамамен 35 миллион адам аш қалуы мүмкін.
“Fitch” түрік банктерінің рейтингтерін жоғарылатты
Халықаралық рейтинг агенттігі соңғы рейтинг есептерінде жұмыс жағдайының жақсарғанын және үкімет қолдауының күшейгенін атап өтті.
Бурса қаласының каштан кәмпиттері мен Ипсала күріші ЕО-ның географиялық белгісін алды
Түркияның ЕО мойындаған географиялық белгісін алған өнімдерінің жалпы саны 42-ге жетті.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
АҚШ-та 10 000-нан астам рейс кешікті
АҚШ заң шығарушылары үкіметтің жұмысын қайта бастауы үшін келісімге келді.
Президент Ердоған АҚШ-тың F-35 жойғыш ұшақтары бойынша берген уәдесін орындайтынына үміттенеді
Президент Ердоған Трамппен F-35 келісімі туралы талқылаудың оң сипатта өткенін айтып, АҚШ-ты өз міндеттемелерін орындауға шақырды.
Түрік әуе жолдары Испанияның "Air Europa" компаниясының үлесін сатып алды
Түркияның қорғаныс экспорты 6,7 миллиард долларға жетті
"Мишустиннің Қытайға сапары өте маңызды"
Марк Карни Си Цзиньпинмен кездеседі
