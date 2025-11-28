FEATURES DETAIL
Түркияның қорғаныс алыбы «Aselsan» – 50 жаста
Түрік компаниясы бүгінде әлемдегі ең үздіктердің қатарында тұр және дүние жүзінің көптеген еліне экспортталатын заманауи қорғаныс технологияларын жасап шығарады.
Түркиядағы Ликия жолы - өзін-өзі танығысы келетіндер үшін мүмкіндік
Әлемдегі ең әдемі жол деп аталған бұл маршрут табиғаттың ең керемет көрінісін ұсынады.
"Altay" танкі Түркияның қорғаныс қуаты мен жаһандық амбициялары үшін жаңа дәуірді бастайды
Түркияның алғашқы отандық жауынгерлік танкі елді аймақтық әскери күштен жаһандық қорғаныс экспорттаушысына айналдырады.
Түркия "Altay" жауынгерлік танктерін Түрік Қарулы Күштеріне тапсырады
Президент Ердоған Түркияның тәуелсіз бронды күш құру жолындағы маңызды кезеңі болып табылатын "Алтай" танктерін тапсыру рәсіміне қатысады.
Президент Ердоған үш елді қамтитын Парсы шығанағы сапарына шықты
Түркия басшысының Кувейт, Катар және Оманға ресми сапары Анкараның экономикалық байланыстарды тереңдетуге ұмтылысын және Газа мен Парсы шығанағындағы аймақтық қауіпсіздік мәселелерін шешуге бағытталғанын көрсетеді.
7-ші Этноспорт фестивалі дәстүрді, отбасын және жаһандық бірлікті жаңғыртады
Түркияның жергілікті «KAAN» жойғыш ұшағы жаһандық сенімге қалай ие болды?
Кут әл-Амара: Осман империясы Британ империясына қарсы тұрды
Ердоған мен Мелони кездесті: Түркия мен Италияның келесі қадамы қандай болмақ?
Түркі мемлекеттері ортақ әліпби арқылы бірлікке ұмтылуда
