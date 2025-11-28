OPINION DETAIL
Түркиялық лицей оқушылары CERN-де физика жобасымен тарихқа енді
Түрік жастары CERN-нің, яғни Женева жүрегінде орналасқан әлемнің ең ірі физика зертханасында ерекше жетістікке жетті.
Пәкістан-Түркия қатынастары: Рухани достықтан стратегиялық серіктестікке
Екі мұсылман ұлт арасындағы тарихи байланыс уақыт өткен сайын тереңдей түсіп, екі халықты өмірдің барлық саласында біріктірді.
Трамп Орталық Азия елдерінің басшыларын қабылдайды
Бұл кездесу Вашингтонда Орталық Азияның бес басшысының алғашқы жиналысы болып табылады. АҚШ Мәскеу және Бейжіңмен бәсекелестік күшейген кезде ресурсқа аймақ елдерімен байланысты тереңдетуге ұмтылуда.
Мысыр мұражайы 5000 жылдық тарихқа есік ашады
Мысыр мұражайы Гиза пирамидаларының жанында ашылады.
Дрон қабырғасы: Еуропаның жаңа дәуірге арналған әуе қорғаныс стратегиясы
Еуропа құрлығы шығыс шебінде дрондардың көбеюіне байланысты жаңа қауіпсіздік мәселесіне тап болып отыр, бұл әуе қорғанысындағы маңызды олқылықтарды ашып көрсетуде.
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
Көмекті қысқарту - әлем балалары үшін моральдық және стратегиялық апат
Емдеу үшін әңгіме: Стамбулда мұғалімдер ем үшін ертегі оқиды
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
Көмекті қысқарту - әлем балалары үшін моральдық және стратегиялық апат
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
Көмекті қысқарту - әлем балалары үшін моральдық және стратегиялық апат
Емдеу үшін әңгіме: Стамбулда мұғалімдер ем үшін ертегі оқиды
Махмуд Халил сот отырысы алдында қоғамға үн қатты
Бөлінген әлемде Түркияның дипломатиялық тепе-теңдік әрекеті
Гренландиялықтар Трамптың жоспарына қарсы бірігуде
Көмекті қысқарту - әлем балалары үшін моральдық және стратегиялық апат
