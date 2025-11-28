СПОРТ
САЯСАТ
ТҮРКИЯ
МӘДЕНИЕТ
БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ
КӨЗҚАРАС
СПОРТ
OPINION
Түркия Әлем кубогының плей-офф кезеңіне жолдама алды
Түркияның ұлттық құрамасы соққан екі гол Испанияның іріктеу кезеңінде қақпасына жіберген алғашқы екі добы болды. Ал Испания топтық кезеңде алғаш рет тең түсті.
47-ші Стамбул марафонына 126 елден 41 мыңнан астам спортшы қатысты
Қаланың символдық спорттық шарасына айналған Стамбул марафонына 41 416 спортшы қатысты. Кениялық және эфиопиялық спортшылар басымдық танытқан бұл марафонда түрлі санат бойынша миллиондаған лира көлемінде жүлделер табысталды.
Топрак Разгатлыоглу үшінші рет әлем чемпионы атанды
Мотоспорт бойынша үшінші рет әлем чемпионы атанған Разгатлыоглу - Түркияның ең табысты, әлемнің ең үздік спортшыларының бірі.
Түрік сүңгуір Шахика Ержүмен Газаға арнаған сүңгуімен әлемдік рекорд орнатты
Шахика Ержүмен жүзу қанаттарынсыз өзгермелі салмақ санатында әлемдік рекордты жаңартты.
Дембеле «Алтын допты» жеңіп алған алғашқы қара нәсілді мұсылман болды
Дембеле Родридің орнын басып, Ламин Ямалды артта қалдырды. Жылдар бойы Лионель Месси мен Криштиану Роналду иеленген футболдың ең беделді жүлдесі — «Алтын доптың» (Ballon d'Or) иегері атанды.
Түркия Түркістанда өткен турнирде алтын және қола медаль алды
Ахмет Ясауи кесенесі орналасқан түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласында алғаш рет есу спортынан «Халықаралық Түркістан кубогы – 2025» турнирі өтті.
Президент Түркияның күміс жүлде алған баскетбол және волейбол құрамаларын қабылдады
Әр екі команда да баскетбол және волейболдан күміс жүлде алып, Түркия спортындағы жаңа дәуірдің бастауын көрсетті.
Түркияның ерлер баскетбол командасы күміс медаль алды
Түркияның әйелдер волейбол командасы алғаш рет әлем чемпионатының финалына шықты
«Қайрат» командасы тарихи жетістікке қол жеткізді
Токиодағы бокс турнирінде екі жапон спортшы қаза тапты
Президент Түркияның күміс жүлде алған баскетбол және волейбол құрамаларын қабылдады
Әр екі команда да баскетбол және волейболдан күміс жүлде алып, Түркия спортындағы жаңа дәуірдің бастауын көрсетті.
Түркияның ерлер баскетбол командасы күміс медаль алды
Түркияның әйелдер волейбол командасы алғаш рет әлем чемпионатының финалына шықты
«Қайрат» командасы тарихи жетістікке қол жеткізді
Токиодағы бокс турнирінде екі жапон спортшы қаза тапты
Түркия Әлем кубогының плей-офф кезеңіне жолдама алды
Түркияның ұлттық құрамасы соққан екі гол Испанияның іріктеу кезеңінде қақпасына жіберген алғашқы екі добы болды. Ал Испания топтық кезеңде алғаш рет тең түсті.
47-ші Стамбул марафонына 126 елден 41 мыңнан астам спортшы қатысты
Қаланың символдық спорттық шарасына айналған Стамбул марафонына 41 416 спортшы қатысты. Кениялық және эфиопиялық спортшылар басымдық танытқан бұл марафонда түрлі санат бойынша миллиондаған лира көлемінде жүлделер табысталды.
Топрак Разгатлыоглу үшінші рет әлем чемпионы атанды
Мотоспорт бойынша үшінші рет әлем чемпионы атанған Разгатлыоглу - Түркияның ең табысты, әлемнің ең үздік спортшыларының бірі.
OPINION
Президент Түркияның күміс жүлде алған баскетбол және волейбол құрамаларын қабылдады
Әр екі команда да баскетбол және волейболдан күміс жүлде алып, Түркия спортындағы жаңа дәуірдің бастауын көрсетті.
Түркияның ерлер баскетбол командасы күміс медаль алды
Түркияның әйелдер волейбол командасы алғаш рет әлем чемпионатының финалына шықты
«Қайрат» командасы тарихи жетістікке қол жеткізді
Токиодағы бокс турнирінде екі жапон спортшы қаза тапты
Президент Түркияның күміс жүлде алған баскетбол және волейбол құрамаларын қабылдады
Әр екі команда да баскетбол және волейболдан күміс жүлде алып, Түркия спортындағы жаңа дәуірдің бастауын көрсетті.
Түркияның ерлер баскетбол командасы күміс медаль алды
Түркияның әйелдер волейбол командасы алғаш рет әлем чемпионатының финалына шықты
«Қайрат» командасы тарихи жетістікке қол жеткізді
Токиодағы бокс турнирінде екі жапон спортшы қаза тапты
Түрік сүңгуір Шахика Ержүмен Газаға арнаған сүңгуімен әлемдік рекорд орнатты
Шахика Ержүмен жүзу қанаттарынсыз өзгермелі салмақ санатында әлемдік рекордты жаңартты.
Дембеле «Алтын допты» жеңіп алған алғашқы қара нәсілді мұсылман болды
Дембеле Родридің орнын басып, Ламин Ямалды артта қалдырды. Жылдар бойы Лионель Месси мен Криштиану Роналду иеленген футболдың ең беделді жүлдесі — «Алтын доптың» (Ballon d'Or) иегері атанды.
Түркия Түркістанда өткен турнирде алтын және қола медаль алды
Ахмет Ясауи кесенесі орналасқан түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласында алғаш рет есу спортынан «Халықаралық Түркістан кубогы – 2025» турнирі өтті.
1x
00:00
00:00